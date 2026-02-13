edición general
15 meneos
10 clics
Hacienda cifra en casi 1 millón los pagos de gasísticas en el 'caso Montoro' y localiza cientos de cheques desconocidos

Hacienda cifra en casi 1 millón los pagos de gasísticas en el 'caso Montoro' y localiza cientos de cheques desconocidos

El informe elaborado por la Agencia Tributaria expone que entre 2008 y 2014 se detectaron más de 150 cheques de procedencia desconocida en varias cuentas vinculadas al despacho Equipo Económico, con un importe superior a los 2 millones de euros. En el periodo comprendido entre 2011 y 2019 las entidades gasísticas habrían abonado al despacho Equipo Económico pagos cercanos al millón de euros, concretamente 846.413 euros, cifra que podría ascender a 991.613 euros si se considera una transferencia aún bajo investigación.

| etiquetas: hacienda , caso montoro , pagos , cheques
13 2 1 K 106 actualidad
7 comentarios
13 2 1 K 106 actualidad
#4 Cerberoh *
El caso de corrupción más grave de la historia de España, y está pasando sin pena ni gloria.... que país
5 K 55
#3 JanSolo
Lo repito este esta entre lo 5 mayores casos de corrupción en España por dinero quebrantado a las arcas publicas. El caso Koldo es una chiquillada comparado con este.
2 K 20
janatxan #1 janatxan
Ya encontrarán a un juez enrollado como el que no supo dar con M.Rajoy.
2 K 18
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Dara igual, no pisaran carcel por la dilatacion excesiva de la instruccion.
1 K 14
reithor #6 reithor
Hacienda es quien arrojando está información. Lo que tiene una derivada: el equipo UCOnómico sigue a por uvas en lo que a equipo económico se refiere.
1 K 17
#7 Cerberoh
#6 Están mirando a ver si la Begoña se ha comprado unas bragas usando su posición.
0 K 7
#5 KaBeKa
El que decía dejar caer españa que nosotros(pp) lo levantaremos(que por cierto, los que sufrieran por el camino se la sudaba).
Ya sabemos ahora que lo que quería decir realmente era que se levantaría todo lo que pudiera...
0 K 10

menéame