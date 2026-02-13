Hacienda cifra en casi 1 millón los pagos de gasísticas en el 'caso Montoro' y localiza cientos de cheques desconocidos

El informe elaborado por la Agencia Tributaria expone que entre 2008 y 2014 se detectaron más de 150 cheques de procedencia desconocida en varias cuentas vinculadas al despacho Equipo Económico, con un importe superior a los 2 millones de euros. En el periodo comprendido entre 2011 y 2019 las entidades gasísticas habrían abonado al despacho Equipo Económico pagos cercanos al millón de euros, concretamente 846.413 euros, cifra que podría ascender a 991.613 euros si se considera una transferencia aún bajo investigación.