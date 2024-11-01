¿Qué hacía USAID y cuáles son las consecuencias de los recortes a USAID? (Eng)

En 2025 el gobierno de Donald Trump decidió restructurar o eliminar gran parte de USAID, alegando gasto ineficiente y que la ayuda exterior no estaba alineada con los intereses de EE. UU. 83 % de los programas de USAID fueron cancelados 94 % del personal fue despedido o puesto en licencia. La agencia dejó de operar como tal en julio de 2025 y sus funciones pasaron al Departamento de Estado. Esto implicó la cancelación de unos 5.200 contratos de ayuda internacional.