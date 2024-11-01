edición general
5 meneos
6 clics
¿Qué hacía USAID y cuáles son las consecuencias de los recortes a USAID? (Eng)

¿Qué hacía USAID y cuáles son las consecuencias de los recortes a USAID? (Eng)

En 2025 el gobierno de Donald Trump decidió restructurar o eliminar gran parte de USAID, alegando gasto ineficiente y que la ayuda exterior no estaba alineada con los intereses de EE. UU. 83 % de los programas de USAID fueron cancelados 94 % del personal fue despedido o puesto en licencia. La agencia dejó de operar como tal en julio de 2025 y sus funciones pasaron al Departamento de Estado. Esto implicó la cancelación de unos 5.200 contratos de ayuda internacional.

| etiquetas: usaid , eeuu , trump , doge , despidos , recortes , ayuda internacional
4 1 1 K 52 actualidad
4 comentarios
4 1 1 K 52 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Era el centro de su poder blando de EEUU.

Por supuesto, Trump no quiere ser blando en nada, así que lo mandó a tomar por saco.

Un error que EEUU pagará lo del USAID... Bueno, lo de Trump en general.
3 K 71
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 DOGE tiene rostro: Musk
2 K 55
#3 XXguiriXX
#1 Las explicación es más sencilla: más dinero que robar.
0 K 14
#4 omega7767
#3 y gastar en armas
0 K 11

menéame