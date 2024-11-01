edición general
Hacen explotar de manera controlada un artefacto de la guerra civil en una playa de Denia  

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desalojado este miércoles la playa de Albaranes, en Denia, al detectarse un artefacto explosivo de la Guerra Civil. [En valenciano]

insulabarataria #2 insulabarataria
¡¡¡Se ha evitado un genocidioooooooo!!!
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Mejor no, suena como posible atractivo turistico extra para instagramers
plutanasio #4 plutanasio
#3 se va a llenar de gente con detectores de metales
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Difundes esto, en plan "cuidado hay bombas en las playas!!!!" espantas a los guiris y turistas y bajamos los precios de la vivienda

Es el mercado amigo!
