Hace dos semanas que me vacunaron contra la Covid-19; hoy, me hago un test rápido de anticuerpos y doy negativo. ¿Las vacunas no funcionan? ¿Nos han tomado el pelo? ¿No he generado anticuerpos?....¿qué detectan las pruebas rápidas de anticuerpos? Detectan (en la mayoría de los casos) anticuerpos anti-N, que SÍ se generan durante la infección natural ✅, pero NO se generan en la vacunación ❌