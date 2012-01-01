·
4
meneos
43
clics
Hablamos Español reclama que el castellano sea lengua oficial en Andorra
La entidad Hablamos Español del colectivo Hispanarlantes.es ha hecho público un tuit en el que literalmente pide que el español sea lengua oficial en Andorra
noreirsesubmormales
catalán
andorra
castellano
#5
woody_alien
Aneus-vos a pastar fang.
#7
NinjaBoig
#5
"Aneu a pastar fang" o "aneu-vos-en a pastar fang", si m'equivoco.
#8
donchan
#7
aneu-vos-en a pastar fang
#9
victorjba
¿Y por qué no francés? Allí hablan catalán, español y francés. Y antiguamente los precios estaban en pesetas y en francos.
#1
Jaime131
#0
Revisa el titular, has puesto "ses".
#2
Powertrip
#1
yo pensaba que era aranés o algo así
#3
XavierGEltroll
#1
gracias.
#6
ehizabai
Relacionada:
www.meneame.net/story/esas-latinas-defensa-catalan-personas-migrantes
A ver cuánto tardan en salir los buenistas de izquierdas a justificar el supremacismo castellanófono en Andorra por la "herida colonial" y otras gaitas y chorradas varias.
#4
Samaritan
Fachas por el mundo.
#10
drocab2012
El dinero no habla en lengua oficial...
A ver cuánto tardan en salir los buenistas de izquierdas a justificar el supremacismo castellanófono en Andorra por la "herida colonial" y otras gaitas y chorradas varias.