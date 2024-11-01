Un guerrero etrusco y la red invisible del Mediterráneo antiguo

A orillas del lago Bolsena, en el yacimiento de Bisenzio, una tumba excavada hace casi un siglo ha vuelto a hablar. No lo hace con grandes monumentos ni con inscripciones espectaculares, sino a través de detalles aparentemente menores. Un hilo de plata. Una calabaza seca. Restos orgánicos apenas visibles. La Italia de la Edad del Hierro no era un conjunto de comunidades periféricas y aisladas. Era, en realidad, parte activa de una red de intercambios, movilidad y circulación cultural a escala mediterránea.