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Un guerrero etrusco y la red invisible del Mediterráneo antiguo

Un guerrero etrusco y la red invisible del Mediterráneo antiguo

A orillas del lago Bolsena, en el yacimiento de Bisenzio, una tumba excavada hace casi un siglo ha vuelto a hablar. No lo hace con grandes monumentos ni con inscripciones espectaculares, sino a través de detalles aparentemente menores. Un hilo de plata. Una calabaza seca. Restos orgánicos apenas visibles. La Italia de la Edad del Hierro no era un conjunto de comunidades periféricas y aisladas. Era, en realidad, parte activa de una red de intercambios, movilidad y circulación cultural a escala mediterránea.

| etiquetas: etruscos , tumba , comercio , mediterráneo
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