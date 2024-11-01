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Guerra del ibérico recrudece al incluir Guijuelo con menor pureza
Guijuelo promueve la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Embutidos Guijuelo, una nueva categoría.
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cerdo ibérico
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guijuelo
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pureza racial
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cerdos nazis
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#1
wildseven23
Trabajé hace años para consejos reguladores de denominaciones de origen y Guijuelo era de todo menos ibérico y de bellota.
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#2
MoñecoTeDrapo
*
Esto lleva meses en el candelero:
www.meneame.net/search?q=guijuelo
PD: además, el enlace es solo un resumen de prensa con muchas noticias diversas resumidas en un párrafo.
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PD: además, el enlace es solo un resumen de prensa con muchas noticias diversas resumidas en un párrafo.