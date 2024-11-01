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Guerra del ibérico recrudece al incluir Guijuelo con menor pureza

Guerra del ibérico recrudece al incluir Guijuelo con menor pureza

Guijuelo promueve la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Embutidos Guijuelo, una nueva categoría.

| etiquetas: cerdo ibérico , guijuelo , pureza racial , cerdos nazis
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2 comentarios
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wildseven23 #1 wildseven23
Trabajé hace años para consejos reguladores de denominaciones de origen y Guijuelo era de todo menos ibérico y de bellota.
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Esto lleva meses en el candelero:
www.meneame.net/search?q=guijuelo

PD: además, el enlace es solo un resumen de prensa con muchas noticias diversas resumidas en un párrafo.
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menéame