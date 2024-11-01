Guardiola: "ese tufo machista del señor abascal, se lo podía quedar en su casa", "igual Abascal y los señoros de Vox me tiene un poquito de miedo"

Guardiola arrancó con firmeza respondiendo a las declaraciones de Abascal en una entrevista en la que insinuaba que el PP debía plantearse un cambio de candidata si ella seguía sin apoyarse en Vox. La presidenta no dejó lugar a dudas: "Yo no me empecino en nada. Solo me rindo al interés de Extremadura. No paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce esta tierra ni le interesa". "Se va a tirar 15 días pisando esta tierra, me alegro por él, porque la va a conocer. Pero cuando acabe la campaña, no volveremos a verlo por aquí".