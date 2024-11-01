edición general
Guardiola: "ese tufo machista del señor abascal, se lo podía quedar en su casa", "igual Abascal y los señoros de Vox me tiene un poquito de miedo"

Guardiola arrancó con firmeza respondiendo a las declaraciones de Abascal en una entrevista en la que insinuaba que el PP debía plantearse un cambio de candidata si ella seguía sin apoyarse en Vox. La presidenta no dejó lugar a dudas: "Yo no me empecino en nada. Solo me rindo al interés de Extremadura. No paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce esta tierra ni le interesa". "Se va a tirar 15 días pisando esta tierra, me alegro por él, porque la va a conocer. Pero cuando acabe la campaña, no volveremos a verlo por aquí".

| etiquetas: politica , extremadura , maría guardiola , santiago abascal , declaraciones
Andreham #1 Andreham
Jugar la carta del machismo con Vox es muy fácil, pero a la vez es un poco cutre.

Muy buena la puyita de que irá a pasearse para no volver hasta dentro de 4 años si eso. Pero viniendo del PP es risible.
2 K 27
enochmm #3 enochmm
"Dos ratas peleando por un churro con música de fondo de Linkin Park"
m.youtube.com/watch?v=EhVB22S1Zqk
3 K 23
Moixa #4 Moixa
#3 lo siento te he puesto un negativo sin darme cuenta y ya no he podido quitarlo
1 K 28
Battlestar #5 Battlestar
Qué es lo que dijo Abascal exactamente de ella?
Solo pone que "insinuaba que el PP debía plantearse un cambio de candidata si ella seguía sin apoyarse en Vox" sin especificar nada más
0 K 10
#2 crissis *
¿Señoro se puede usar, pero Charo no?
1 K -2

