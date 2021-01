La Guardia Civil propone sancionar al director de Participación tras un accidente en Nochevieja

El director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, Mario Herrera, no ha entrado al nuevo año de la mejor manera posible. De madrugada empotraba su vehículo contra un árbol en la calle Los Pinos, de Sojuela, próxima a la urbanización en la que reside. Pese al accidente, no avisó a los servicios de emergencia. En la noche de este 1 de enero, la Delegación del Gobierno confirmaba que la Guardia Civil ha propuesto para sanción al conductor «por no señalizar el vehículo accidentado» y por «distracción en la conducción».