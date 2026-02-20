·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7320
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
5585
clics
Pedro Sánchez, invitado especial en la gala de los 20 años de ‘Polònia’: “Es el mejor”
3602
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
5033
clics
La detenida por envenenar a su marido es una influencer con casi 400.000 seguidores en Instagram
6219
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
más votadas
516
El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'
491
"Hay que ser caradura": la oposición carga contra el novio de Ayuso por pretender librarse del juicio por fraude fiscal
599
La UE sanciona por primera vez a un periodista por informar sobre Gaza [EN]
278
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
382
Inesperada crisis en el Gobierno Ayuso a cuenta de un “iluminado religioso” y sus contratos por más de 75.000 euros para sus obras de teatro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
14
clics
Un grupo de WhatsApp con 100 personas, primer paso del nuevo 'Valencia Nomads Hub'
El Ayuntamiento impulsa un proyecto de acompañamiento para integrar a los perfiles internacionales que viven y trabajan en València con el objetivo de crear un registro y definir los más habituales
|
etiquetas
:
valencia
,
nomadas
,
digitales
2
1
0
K
35
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
35
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Luego las noticias es que los trabajadores no encuentran casa en Valencia, las empresas no encuentran trabajadores porque esta gente de los nomadas suben los precios. Pero luego PP y Vox que si los inmigrantes, mientras nos asesinan para que los turistas consuman, nos suben los precios
Es un genocidio
0
K
20
#2
SolidGeorg
Menos llorar y más construir
1
K
18
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
Sí, que se lo digan a 1 de cada 3 muertos en la riada de valencia que construyeron en zonas inundables y murieron
y ahora insisten en construir en esas zonas inundables, mas construir y asesinar pa que los guiris tengan casa!
Españoles mueranse! de un imperio que lucho contra los britanicos a morir para servirles
Tremendo downgrade
1
K
32
#4
SolidGeorg
#3
menos llorar y más construir fuera de zonas inundables
0
K
6
#5
ur_quan_master
*
#2
en la anterior crisis de vivienda se liberalizó el suelo, se construyó como si no hubiera un mañana y los precios siguieron subiendo hasta que se casi se fue toda la economía española a la mierda por una crisis de deuda.
2
K
44
#6
SolidGeorg
#5
"por una crisis de deuda", tú lo has dicho.
0
K
6
#7
ur_quan_master
#6
no tengo tiempo de discutir chorradas. Lo vivimos todos y vimos lo que pasó m
0
K
12
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es un genocidio
y ahora insisten en construir en esas zonas inundables, mas construir y asesinar pa que los guiris tengan casa!
Españoles mueranse! de un imperio que lucho contra los britanicos a morir para servirles
Tremendo downgrade