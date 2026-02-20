edición general
Un grupo de WhatsApp con 100 personas, primer paso del nuevo 'Valencia Nomads Hub'

El Ayuntamiento impulsa un proyecto de acompañamiento para integrar a los perfiles internacionales que viven y trabajan en València con el objetivo de crear un registro y definir los más habituales

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Luego las noticias es que los trabajadores no encuentran casa en Valencia, las empresas no encuentran trabajadores porque esta gente de los nomadas suben los precios. Pero luego PP y Vox que si los inmigrantes, mientras nos asesinan para que los turistas consuman, nos suben los precios

Es un genocidio  media
SolidGeorg #2 SolidGeorg
Menos llorar y más construir
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Sí, que se lo digan a 1 de cada 3 muertos en la riada de valencia que construyeron en zonas inundables y murieron

y ahora insisten en construir en esas zonas inundables, mas construir y asesinar pa que los guiris tengan casa!

Españoles mueranse! de un imperio que lucho contra los britanicos a morir para servirles

Tremendo downgrade
SolidGeorg #4 SolidGeorg
#3 menos llorar y más construir fuera de zonas inundables
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#2 en la anterior crisis de vivienda se liberalizó el suelo, se construyó como si no hubiera un mañana y los precios siguieron subiendo hasta que se casi se fue toda la economía española a la mierda por una crisis de deuda.
SolidGeorg #6 SolidGeorg
#5 "por una crisis de deuda", tú lo has dicho.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#6 no tengo tiempo de discutir chorradas. Lo vivimos todos y vimos lo que pasó m
