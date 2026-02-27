edición general
El grupo de Ramón Flecha publicó 104 artículos sin filtro ético de proyectos dotados con 10,4 millones

CREA, la Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, fundada en 1991 en la Universidad de Barcelona (UB) por el catedrático Ramón Flecha, investigado por la Fiscalía por acusaciones de coerción y acoso sexual, tiene un nuevo frente abierto. La asociación Oficina Española de Integridad en la Investigación (OEII) ha detectado al menos 104 artículos académicos publicados en los últimos seis años que han recibido la aprobación de un comité de ética irregular.

