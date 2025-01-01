edición general
6 meneos
61 clics
Grok filtra más de 370.000 conversaciones de usuarios en Google

Grok filtra más de 370.000 conversaciones de usuarios en Google

Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk, ha protagonizado un grave incidente de privacidad: más de 370.000 conversaciones de sus usuarios han aparecido indexadas en los resultados de búsqueda de Google. Entre ellas se encuentran diálogos con datos personales, consultas íntimas e incluso contraseñas.

| etiquetas: grok , filtración , conversaciones , google , xai , búsqueda , elon musk
5 1 0 K 64 tecnología
8 comentarios
5 1 0 K 64 tecnología
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Por qué aparecieron los chats de Grok en Google?
Porque al pulsar el botón de compartir, las conversaciones se publican en una URL visible y sin restricciones, lo que permite que los buscadores las indexen automáticamente.

Otra vez lo mismo. Oh, Google indexa conversaciones que alguien ha indicado que quiere hacer públicas.
3 K 54
#6 R2dC
#1 Google indexa conversaciones que alguien ha indicado que quiere hacer públicas.

Puedes compartir elementos y tener un whitelist asociado de acceso, como ocurre con documentos compartidos a través de Teams.

Ahora me voy a duchar, por poner como ejemplo un producto de microsoft.
0 K 11
#8 DatosOMientes
#4 Ánimo, sigue intentándolo que ya la encontrarás, perdida entre el vello púbico.
0 K 10
mosfet #2 mosfet
Mierda, ahora todos sabrán lo que me mide el plátano, da igual, no os sintáis intimidados.
0 K 8
Khadgar #3 Khadgar
#2 Dime de qué presumes y golpe de remo.
0 K 13
mosfet #4 mosfet
#3 Te contestaría pero he ido a orinar al baño y me la estoy recogiendo y eso lleva su tiempo.
0 K 8
Malinke #5 Malinke
#2 según lo que compres.
0 K 10
#7 R2dC
#5 :troll:  media
0 K 11

menéame