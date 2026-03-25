Las grietas en la relación especial entre EEUU e Israel

(Visible en modo lectura). En las últimas semanas, el movimiento MAGA ha empezado a sentir en sus carnes esa división. No es sólo el sentimiento de traición porque Trump prometió que no habría más guerras lejanas ni intentos de cambios de régimen. Es, en concreto, Israel y la "relación excepcional" de las últimas seis décadas.
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Europa es vasalla de EEUU por conveniencia
Y EEUU es vasalla de Israel, porque EEUU cree que la relación de vasallaje es la inversa y le conviene. Pero la realidad es que Israel domina a EEUU a través del control de los trapos sucios de todos sus políticos. ESE es el verdadero estado profundo.