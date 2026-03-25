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Las grietas en la relación especial entre EEUU e Israel

(Visible en modo lectura). En las últimas semanas, el movimiento MAGA ha empezado a sentir en sus carnes esa división. No es sólo el sentimiento de traición porque Trump prometió que no habría más guerras lejanas ni intentos de cambios de régimen. Es, en concreto, Israel y la "relación excepcional" de las últimas seis décadas.

| etiquetas: grietas , relación , eeuu , israel , maga , guerra
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4 comentarios
6 1 0 K 80 politica
#2 Alcalino
La relación que tienen Israel y EEUU es similar a la que tienen EEUU y Europa: la de vasallos interesados.

Europa es vasalla de EEUU por conveniencia

Y EEUU es vasalla de Israel, porque EEUU cree que la relación de vasallaje es la inversa y le conviene. Pero la realidad es que Israel domina a EEUU a través del control de los trapos sucios de todos sus políticos. ESE es el verdadero estado profundo.
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#1 kreator
relacion especial es como cuando tienes un amigo o amiga especial?
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sotillo #4 sotillo
#1 La relación especial es que les están vaciando la cartera y les están llamando inútiles y cobardes, mientras ellos siguen robando tierra y destruyendo todo lo que hay alrededor
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GuerraEsPaz #3 GuerraEsPaz
es normal. antes eran mucho mas sibilinos escondiendo las guerras por petroleo en favor de la libertad de los pueblos, contra el comunismo y el terrorismo. ahora el patan ha descubierto que es, ha sido y sera por y para el sionismo.
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menéame