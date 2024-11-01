·
9
meneos
26
clics
Grand Theft Auto VI se retrasa a noviembre de 2026
El juego se iba a lanzar, originalmente, el 26 de mayo. En un escueto comunicado, el equipo de desarrollo explica que necesitan algo más de tiempo para pulir el juego.
etiquetas
gta
gaming
actualidad
8
1
1
actualidad
#4
Benzo
Otra vez!
1
K
23
#5
Ishkar
Más vale tarde y bien, que pronto y Cyberpunk
1
K
18
#1
Juanjolo
A ver si va a salir antes pcfutbol 8
1
K
15
#3
valandildeandunie
Antes sale el Half Life 3 a este paso.
0
K
12
#6
g3_g3
No hay dos sin tres.
Yo el que estoy deseando que salga es el GTA VIII que para entonces ya estaré jubilado.
0
K
10
#2
meroespectador
Justo antes de Elder Scrolls VI
0
K
7
