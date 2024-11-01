edición general
Grand Theft Auto VI se retrasa a noviembre de 2026

El juego se iba a lanzar, originalmente, el 26 de mayo. En un escueto comunicado, el equipo de desarrollo explica que necesitan algo más de tiempo para pulir el juego.

Benzo
Otra vez!  media
1 K 23
Ishkar
Más vale tarde y bien, que pronto y Cyberpunk
1 K 18
Juanjolo
A ver si va a salir antes pcfutbol 8
1 K 15
valandildeandunie
Antes sale el Half Life 3 a este paso.
0 K 12
g3_g3
No hay dos sin tres. :-D

Yo el que estoy deseando que salga es el GTA VIII que para entonces ya estaré jubilado. :troll: :foreveralone:
0 K 10
meroespectador
Justo antes de Elder Scrolls VI
0 K 7

