Granada volverá a estar conectada por tren de manera inminente... pero el AVE tendrá que esperar

A menos que surjan imprevistos en la ejecución de las obras, los ferrocarriles volverán a circular por Granada. No obstante, según denuncian las plataformas ya mencionadas, solo lo harán de momento trenes convencionales. Es decir, para que el AVE llegue habrá que esperar aún más. Fuentes de las asociaciones por el tren asumen que la Alta Velocidad no llegará hasta antes de verano de 2018. Por lo que ya hay un plazo que no se cumplirá, el que dio el propio ministro De la Serna cuando anunciaba que "en los primeros meses del año" el AVE llegaría.