El gran secreto que Raffaella Carrà se llevó a la tumba: tuvo un hijo adoptivo, GianLuca, que hoy es su heredero universal

Cinco años después de su muerte, Raffaella Carrà vuelve a ocupar titulares por una revelación sorprendente: la diva italiana tenía un hijo adoptivo cuya existencia no se había hecho pública.Una orden del Tribunal de Roma reconoce a Gian Luca Pelloni Bulzoni, durante años su secretario personal, como "hijo adoptivo y único heredero legítimo", lo que le otorga la titularidad exclusiva de su patrimonio. Su nombre emerge públicamente por una disputa con la productora DreamCatcher, responsable del musical Bailo Bailo estrenado en el Teatro Capitol