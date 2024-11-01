Gran ovación para Barack y Michelle Obama en el NBA All-Star [ENG]  

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió en una de las figuras más aclamadas durante la celebración del NBA All-Star Game, celebrada este domingo en Inglewood, California. Acompañado por la ex primera dama Michelle Obama y su hija Sasha Obama, el exmandatario captó la atención del público antes y durante el partido. La edición de este año del Juego de Estrellas, organizada por la National Basketball Association (NBA), tuvo como escenario el Intuit Dome.
Isa da asco hace décadas, ahora no disimulan, pero no ha cambiado tanto.
