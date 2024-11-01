edición general
Gran ovación para Barack y Michelle Obama en el NBA All-Star [ENG]

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió en una de las figuras más aclamadas durante la celebración del NBA All-Star Game, celebrada este domingo en Inglewood, California. Acompañado por la ex primera dama Michelle Obama y su hija Sasha Obama, el exmandatario captó la atención del público antes y durante el partido. La edición de este año del Juego de Estrellas, organizada por la National Basketball Association (NBA), tuvo como escenario el Intuit Dome.

