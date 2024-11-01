Gonzalo Guerrero, de arcabucero castellano a capitán maya

Traidor, renegado, infiel, padre de mestizos, excomulgado e impuro a ojos de sus compatriotas; pero jefe, amante padre y protector del pueblo que lo capturó para los indios del Yucatán; arcabucero durante la conquista de Granada, embarcado a América y náufrago tomado esclavo por los Tutul Xiúes. Cuando años después una expedición española llegó para conquistar el territorio, se encontró con un anciano indio blanco, barbudo musculado, con la piel bronceada y tatuada, capitán de los mayas, gran estratega militar...
Un inglés prefería cortarse los huevos o mejor matar a cientos de nativos antes de bo siquiera tocar a una nativa, inferior y cuasi animal.
Pero no, Gonzalo era más mejor que todos los demás conquistadores hispanos, claro que si.