Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

La Guardia Civil detuvo a 11 personas en el último operativo contra el tráfico de drogas en O Salnés. Una operación contra el tráfico de drogas en Pontevedra, denominada ‘Helo/Kalidas’, culminó con la detención de 11 personas en la comarca de O Salnés. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intervinieron alrededor de 40 kilos de sustancias estupefacientes, 19.000 euros en efectivo y diferentes tipos de armas, además de embarcaciones de alta velocidad.