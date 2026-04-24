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Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

La Guardia Civil detuvo a 11 personas en el último operativo contra el tráfico de drogas en O Salnés. Una operación contra el tráfico de drogas en Pontevedra, denominada ‘Helo/Kalidas’, culminó con la detención de 11 personas en la comarca de O Salnés. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intervinieron alrededor de 40 kilos de sustancias estupefacientes, 19.000 euros en efectivo y diferentes tipos de armas, además de embarcaciones de alta velocidad.

| etiquetas: pontevedra , guardia , civil , golpe , al nacotrafico
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6 comentarios
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#1 Carapedo
Bueno, 20 kilos y 9000 euros no está mal.
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josde #2 josde
#1 Seran 9.000 gramos y 40 euros, lo incautado. :-D
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Cyberbob #6 Cyberbob
#2 Parece que los dispositivos estaban mal calibrados y finalmente son 8300 gramos y 30 euros. Un buen golpe, si.
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#5 Donlixo
Por si alguien creía que el tema se había terminado...
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taSanás #3 taSanás
Madre mía qué roñosidad, eso en los tiempos de Oubiña, Charlín y resto de troupe, no sería ni noticia
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josde #4 josde
#3 Entonces estaba Feijóo por allí con su amigo M Dorado.
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