Un golden retriever repite como alcalde en un pueblo de California

El coche oficial del alcalde de Idyllwild no lleva a un hombre con traje, aunque su ilustre ocupante sí viste corbata. No lleva los cristales tintados, sino que le gusta ir asomando la cabeza por la ventanilla. Y no da grandes discursos, aunque le encanta recibir palmadas en la espalda, como a todo buen político. El alcalde de Idyllwild se llama Max y es un precioso ejemplar de Golden retriever.