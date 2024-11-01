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El Gobierno vigilará «al detalle» que las empresas no se enriquezcan a costa de la rebaja de impuestos por la Guerra

El Gobierno vigilará «al detalle» que las empresas no se enriquezcan a costa de la rebaja de impuestos por la Guerra

El Ejecutivo controlará que las rebajas se trasladen al precio, no a los márgenes de beneficio

| etiquetas: carlos cuerpo , guerra de irán , iva , energía , combustible , gas , decreto
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8 comentarios
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#8 Nasser
La trampa ya está ahí, vendiendo a precio de ahora lo que compraron hace 6 meses
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Lo bueno de todo esto es que los precios de la gasolina son públicos, así como el del barril de brent

Por tanto, dentro de un mes se podrá coger los datos, hacer un análisis serio y ver que ha pasado.

O también, se podrán ignorar los datos y decir lo que nuestro prejuicio nos dicte y ya está, a correr.
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#4 tierramar
¿Cuantos inspectores en habilitado?
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angelitoMagno #6 angelitoMagno *
#4 No especifica el número, pero si que se va a reforzar la vigilancia.
Y para ello ha explicado que se va a reforzar la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de esa vigilancia, para pedir una evolución de los márgenes y sancionar.

El punto, es que los precios de la gasolina ya están auditados. Tampoco es que hagan falta más medios para vigilar las subidas de precio, porque los precios llevan vigilados desde hace años.
geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
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#3 Sacapuntas *
Si lo hacen tan bien como la última vez, dudo que esa "vigilancia" valga para algo. Parece que al gobierno se le olvida que los empresarios "aprenden" de sus errores. Deberían innovar en las soluciones.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y hacen bien, es mas lo que nos hace falta en este pais es un sistema de denuncias anonimas con estas practicas, a pie de calle.
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obmultimedia #2 obmultimedia *
#1 por mas que "vigilen", con la excusa de la subida del barril seguiran subiendo el precio con el mismo margen de beneficio.
Otra medida tramposa mas.
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menéame