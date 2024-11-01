·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9333
clics
El informe final sobre el apagón en la Península Ibérica (España y Portugal) ya se ha publicado
7441
clics
El tamaño de Irán en comparación con otros 5 países que Estados Unidos ha invadido [Eng]
10382
clics
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
3947
clics
'Para la niñas': las obscenas revelaciones del interiorista de la isla de los abusos de Epstein
6224
clics
Monográfico #10: Fun with maps
más votadas
407
Eslovenia dice tener pruebas de una reunión de espías israelíes con un líder derechista candidato a las elecciones
360
Denuncian que Ayuso ha penalizado a Marcelo cambiándole de residencia tras su huelga de hambre: "Es un mensaje disciplinador"
298
El índice de aprobación de Donald Trump se desploma al nivel más bajo de la historia, según una encuesta [ENG]
398
¿Cuándo los padres antivacunas se responsabilizarán judicial y económicamente de sus peligrosas creencias?
217
El suicidio geopolítico de Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
8
clics
El Gobierno vigilará «al detalle» que las empresas no se enriquezcan a costa de la rebaja de impuestos por la Guerra
El Ejecutivo controlará que las rebajas se trasladen al precio, no a los márgenes de beneficio
|
etiquetas
:
carlos cuerpo
,
guerra de irán
,
iva
,
energía
,
combustible
,
gas
,
decreto
3
1
3
K
14
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
14
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/espana-planta-boe-confirma-gasolineras-suban-pre
1
K
27
#8
Nasser
La trampa ya está ahí, vendiendo a precio de ahora lo que compraron hace 6 meses
0
K
20
#5
angelitoMagno
Lo bueno de todo esto es que los precios de la gasolina son públicos, así como el del barril de brent
Por tanto, dentro de un mes se podrá coger los datos, hacer un análisis serio y ver que ha pasado.
O también, se podrán ignorar los datos y decir lo que nuestro prejuicio nos dicte y ya está, a correr.
0
K
15
#4
tierramar
¿Cuantos inspectores en habilitado?
0
K
14
#6
angelitoMagno
*
#4
No especifica el número, pero si que se va a reforzar la vigilancia.
Y para ello ha explicado que se va a reforzar la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de esa vigilancia, para pedir una evolución de los márgenes y sancionar.
El punto, es que los precios de la gasolina ya están auditados. Tampoco es que hagan falta más medios para vigilar las subidas de precio, porque los precios llevan vigilados desde hace años.
geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
0
K
15
#3
Sacapuntas
*
Si lo hacen tan bien como la última vez, dudo que esa "vigilancia" valga para algo. Parece que al gobierno se le olvida que los empresarios "aprenden" de sus errores. Deberían innovar en las soluciones.
0
K
9
#1
CharlesBrowson
y hacen bien, es mas lo que nos hace falta en este pais es un sistema de denuncias anonimas con estas practicas, a pie de calle.
0
K
7
#2
obmultimedia
*
#1
por mas que "vigilen", con la excusa de la subida del barril seguiran subiendo el precio con el mismo margen de beneficio.
Otra medida tramposa mas.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por tanto, dentro de un mes se podrá coger los datos, hacer un análisis serio y ver que ha pasado.
O también, se podrán ignorar los datos y decir lo que nuestro prejuicio nos dicte y ya está, a correr.
Y para ello ha explicado que se va a reforzar la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de esa vigilancia, para pedir una evolución de los márgenes y sancionar.
El punto, es que los precios de la gasolina ya están auditados. Tampoco es que hagan falta más medios para vigilar las subidas de precio, porque los precios llevan vigilados desde hace años.
geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio
Otra medida tramposa mas.