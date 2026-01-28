El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, propondrá al Gobierno español revisar las "distorsiones" que encarecen la factura energética y que limitan la competitividad de la industria. También ha abogado por acelerar inversiones en infraestructuras y en tecnología energética para reducir los costes eléctricos que pueden llegar a ser, para la industria vasca, un 165 % más caros que en Francia y un 35 % más que Alemania.