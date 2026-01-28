edición general
El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, propondrá al Gobierno español revisar las "distorsiones" que encarecen la factura energética y que limitan la competitividad de la industria. También ha abogado por acelerar inversiones en infraestructuras y en tecnología energética para reducir los costes eléctricos que pueden llegar a ser, para la industria vasca, un 165 % más caros que en Francia y un 35 % más que Alemania.

#1 HangTheRich
Con las distorsiones se refiere a los beneficios billonarios de las electricas verdad?
1
Asimismov #3 Asimismov
"revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria
Pero las distorsiones que encarecen la factura energética de las persona y familias ¿no, verdad?
0
#4 CosaCosa
#3 el pnv nunca ha negado que sea un partido que este a favor de la empresa. Son en parte, de la corriente que se cree que comerle el cimbrel a los poderosos, hara que las migajas caigan a la plebe.

Por otro lado, tampoco tienen mucha opcion. Euskadi es un lugar pequeño, con poca poblacion y casi ningun recurso natural. Si se quiere mantener un nivel de vida aceptable, se necesita industria y una economia fuerte. Para esto hay dos caminos : la propia gente del pais vasco nos organizamos y creamos nosotros esas empresas con nuestras condiciones, o permitimos que otras empresas de fuera lo hagan.

Ahora mismo estamos en la opcion 2
1
LoboAsustado #5 LoboAsustado
#3 Mas bien que el descuento a las grandes empresas lo paguemos los consumidores particulares.
1
Asimismov #6 Asimismov *
#5 pues si complementamos los sueldos de miseria que pagan, le subvencionamos la energía electrica, les reducimos el impuesto de sociedades, ..
¿Qué será lo próximo?
0
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Portugal ha eliminado este año el impuesto del 7% a la producción eléctrica y es el primer mes de enero que nos exporta electricidad
www.meneame.net/story/portugal-golpea-espana-bajada-impuestos-luz-atra
0

