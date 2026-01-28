El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, propondrá al Gobierno español revisar las "distorsiones" que encarecen la factura energética y que limitan la competitividad de la industria. También ha abogado por acelerar inversiones en infraestructuras y en tecnología energética para reducir los costes eléctricos que pueden llegar a ser, para la industria vasca, un 165 % más caros que en Francia y un 35 % más que Alemania.
Pero las distorsiones que encarecen la factura energética de las persona y familias ¿no, verdad?
Por otro lado, tampoco tienen mucha opcion. Euskadi es un lugar pequeño, con poca poblacion y casi ningun recurso natural. Si se quiere mantener un nivel de vida aceptable, se necesita industria y una economia fuerte. Para esto hay dos caminos : la propia gente del pais vasco nos organizamos y creamos nosotros esas empresas con nuestras condiciones, o permitimos que otras empresas de fuera lo hagan.
Ahora mismo estamos en la opcion 2
¿Qué será lo próximo?
