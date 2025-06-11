El Gobierno de Trump duplica la recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a US$ 50 millones

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo este jueves que Estados Unidos ahora ofrecerá una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En un video publicado en X, Bondi acusó a Maduro de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”.
| etiquetas: recompensa , usa , detención , maduro
Parece que esto les empieza a preocupar:
"Nicolás Maduro, recibió este martes a miembros del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) con el propósito de fortalecer la cooperación y la formación política entre ambos países"
