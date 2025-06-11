edición general
El Gobierno de Trump duplica la recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a US$ 50 millones

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo este jueves que Estados Unidos ahora ofrecerá una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En un video publicado en X, Bondi acusó a Maduro de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”.

8 comentarios
#8 Eukherio
#7 Nada, nada, será la edad.
1 K 20
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Cuando hay un malvado pero un malvado mucho mayor y peor que el primero va contra el, el primer malvado parece mejor.
0 K 12
Putirina #2 Putirina
Es un buen pico. A ver si alguien se anima y además de arreglarse la vida y la de sus descendientes, le hace un favor a todos los venezolanos.
0 K 12
#4 Eukherio
#2 ¿No era la otra la cuenta obsesionada con Venezuela?
1 K 16
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#4 se le empiezan a cruzar las multiples personalidades
0 K 8
#6 Eukherio
#5 Puede, o eso o me estoy perdiendo en el lore.
0 K 8
Putirina #7 Putirina
#4 ¿Qué cuenta? ¿Qué obsesión? ¿Qué dices?
0 K 12
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Joder, no puede ser mas burdo lo de USA...

Parece que esto les empieza a preocupar:

"Nicolás Maduro, recibió este martes a miembros del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) con el propósito de fortalecer la cooperación y la formación política entre ambos países"
www.infobae.com/venezuela/2025/06/11/el-dictador-nicolas-maduro-estrec
0 K 8

