edición general
7 meneos
5 clics
El Gobierno pospone de nuevo el embargo de armas a Israel y Sumar avisa: "Sería un incumplimiento flagrante"

El Gobierno pospone de nuevo el embargo de armas a Israel y Sumar avisa: "Sería un incumplimiento flagrante"

Fuentes del Ejecutivo niegan que el retraso se deba a que haya reticencias en algunos ministerios, como el de Defensa y han explicado que el real decreto ley afecta a muchas leyes, anteriores decretos e, incluso, acuerdos internacionales, y, por tanto, hay que ser muy pulcros en la redacción. El real decreto deberá ser convalidado por el Congreso y el Gobierno confía en conseguir los apoyos necesarios. Sin embargo, desde Podemos acusan al presidente Pedro Sánchez de haber anunciado por "electoralismo" un real decreto ley "fake" y "fantasma"...

| etiquetas: gobierno , pospone , embargo , armas , israel
6 1 0 K 81 actualidad
9 comentarios
6 1 0 K 81 actualidad
Donal_Trom #1 Donal_Trom *
Pedro Sánchez diciendo una cosa y haciendo la contraria. Me pinchas y no sangro.

Y Yolanda Díaz de nuevo haciendo el papel de enfadadísima mientras se agarra a la silla a dos manos.
4 K 30
Harkon #2 Harkon
El PSOE en su linea, republicanos monárquicos, laicos católicos, apoyo a manifestantes propalestinos mientras envían a la policía a molerlos a palos y amenazan con denunciar a Montero y Belarra por cortar la carretera en Cercedilla, aumento el gasto en defensa mientras digo que no lo voy a subir, apoyo a deportistas israelíes.

Lo que viene ser un chaquetero y tratar de hacer el bienqueda contínuamente.
2 K 26
ipanies #4 ipanies
Una vez que el presidente ha nombrado la palabra genocidio y permite a sus ministros ir por los medios hablando de genocidio es incomprensible que no se ejecuten las medidas contrarias a los genocidas.
1 K 19
Kantinero #3 Kantinero *
Entiendo que estas decisiones no son tan sencillas de aplicar de la noche a la mañana, habrá contratos pendientes de cumplir, otras partidas por cobrar, material en fabricación, incluso en expedición, al final no es el gobierno quién vende aunque pase sus filtros, son las empresas.

En Podemos lo que podéis hacer es dejar de recaudar votos para PP
0 K 12
#7 titomeneao
#3 Ya, pero el presidente lo anunció literalmente como una medida que se tomaba de forma urgente. ¿Me estás diciendo que fue una ocurrencia repentina y no sabía en lo que se metía?
0 K 9
Donal_Trom #8 Donal_Trom *
#3 Llevamos casi dos años ya de genocidio, de la noche a la mañana no ha sucedido todo esto. Otra cosa es que te meen en la cara y te creas que está lloviendo.
0 K 6
#5 ombresaco
Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos.
0 K 11
MacMagic #6 MacMagic *
Ya lo dije en un comentario, que mucho bla bla pero luego nada de nada.

Lo de la vuelta es la típica cortina de humo para rascar votos, la realidad es que los negocios sigue adelante a pleno rendimiento. Sólo los ilusos se creen las declaraciones de Pedro el valeroso de Temu.
0 K 10

menéame