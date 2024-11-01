El Gobierno pospone de nuevo el embargo de armas a Israel y Sumar avisa: "Sería un incumplimiento flagrante"

Fuentes del Ejecutivo niegan que el retraso se deba a que haya reticencias en algunos ministerios, como el de Defensa y han explicado que el real decreto ley afecta a muchas leyes, anteriores decretos e, incluso, acuerdos internacionales, y, por tanto, hay que ser muy pulcros en la redacción. El real decreto deberá ser convalidado por el Congreso y el Gobierno confía en conseguir los apoyos necesarios. Sin embargo, desde Podemos acusan al presidente Pedro Sánchez de haber anunciado por "electoralismo" un real decreto ley "fake" y "fantasma"...