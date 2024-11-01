El Gobierno pospone de nuevo el embargo de armas a Israel y Sumar avisa: "Sería un incumplimiento flagrante"

Fuentes del Ejecutivo niegan que el retraso se deba a que haya reticencias en algunos ministerios, como el de Defensa y han explicado que el real decreto ley afecta a muchas leyes, anteriores decretos e, incluso, acuerdos internacionales, y, por tanto, hay que ser muy pulcros en la redacción. El real decreto deberá ser convalidado por el Congreso y el Gobierno confía en conseguir los apoyos necesarios. Sin embargo, desde Podemos acusan al presidente Pedro Sánchez de haber anunciado por "electoralismo" un real decreto ley "fake" y "fantasma"...
Y Yolanda Díaz de nuevo haciendo el papel de enfadadísima mientras se agarra a la silla a dos manos.
Lo que viene ser un chaquetero y tratar de hacer el bienqueda contínuamente.
En Podemos lo que podéis hacer es dejar de recaudar votos para PP
Lo de la vuelta es la típica cortina de humo para rascar votos, la realidad es que los negocios sigue adelante a pleno rendimiento. Sólo los ilusos se creen las declaraciones de Pedro el valeroso de Temu.