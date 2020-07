El Gobierno de Nueva Zelanda no seguirá la prohibición de Huawei 5G del Reino Unido

El ministro responsable de la Oficina de Seguridad de las Comunicaciones del Gobierno de Nueva Zelanda, Andrew Little, ha señalado que su país no descarta usar tecnología futura de la compañía china de telecomunicaciones Huawei. En un comunicado indicó que «Nueva Zelanda no prohíbe a ningún proveedor de telecomunicaciones», según informó Radio Nueva Zelanda (RNZ). «Tenemos un proceso regulatorio bien establecido e independiente para garantizar la seguridad de nuestras redes bajo la Ley de Telecomunicaciones».