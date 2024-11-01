·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11257
clics
El día en que Salvador Dalí tomó el control de Playboy: La sesión de fotos más surrealista de 1973 [Eng]
5346
clics
Manolo García salta desde el escenario con 70 años y nadie lo coge
8078
clics
El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel
7606
clics
Smash burguer [pantomima full]
6851
clics
Un casi real de la Administración
más votadas
684
Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]
628
Nuevos archivos del caso Epstein fueron liberados y señalan a Trump por agresión sexual
426
Rueda y la alcaldesa de A Coruña, juntos en la inauguración de la sede de una casa de apuestas: “Se puede llegar muy lejos”
357
Perseguir a Francesca Albanese, perseguir la justicia internacional
363
El Gobierno intercambió hasta 18 llamadas con Fernando Clavijo durante las horas en las que denuncia falta de información
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
13
clics
El Gobierno impone a Canarias la acogida del MV Hondius tras la negativa de Clavijo a autorizar el fondeo
El Ministerio de Transportes, a través de un comunicado, ha impuesto al gobierno canario a acoger, "ya sea mediante fondeo o atraque", al crucero en el puerto de Granadilla.
|
etiquetas
:
fondeo
,
crucero
,
granadilla
,
ministerio de transportes
5
1
0
K
63
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
63
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente