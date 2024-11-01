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El Gobierno impone a Canarias la acogida del MV Hondius tras la negativa de Clavijo a autorizar el fondeo

El Gobierno impone a Canarias la acogida del MV Hondius tras la negativa de Clavijo a autorizar el fondeo

El Ministerio de Transportes, a través de un comunicado, ha impuesto al gobierno canario a acoger, "ya sea mediante fondeo o atraque", al crucero en el puerto de Granadilla.

| etiquetas: fondeo , crucero , granadilla , ministerio de transportes
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