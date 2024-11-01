El Gobierno eleva al CSN la solicitud de prórroga de tres años para la central nuclear de Almaraz

Ha tardado más de dos semanas en enviar la documentación requerida para que el Consejo de Seguridad Nuclear inicie el proceso para alargar la vida de la planta extremeña. El CSN ya dio el visto bueno a la central de Almaraz para poder operar hasta junio de 2030 ya que las renovaciones de licencia son por 10 años. Ahora es posible que el CSN haga un examen rápido ya que se acordó dicha licencia por 10 años en junio de 2020 y dé el ok de una manera ágil, o por el contrario exija algunas nuevas inversiones a las eléctricas.