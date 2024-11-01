Gobierno de Bélgica prohíbe a sus empleados utilizar DeepSeek

El Gobierno ha pedido que todas las aplicaciones de este sistema de inteligencia artificial chino sean eliminadas de los dispositivos de trabajo de los empleados antes del 1 de diciembre. Sucede tras un análisis del Centro de Ciberseguridad de Bélgica se ha decidido prohibir preventivamente el sistema chino en los lugares de trabajo del Gobierno federal
Lo mismo cuando metes una base de datos de tu empresa para que se haga cargo de responder en un chat o cualquier otra movida, que hay gente que quiere meter expedientes médicos para entrenar AI y que haga diagnósticos con lo que eso supone, porque una copia de ese archivo irá para la "nube" de la empresa detrás de esa AI.
Y si Europa exigiese que se utilice el modelo alojado en servidores europeos bajo las leyes europeas?