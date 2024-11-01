edición general
Gobierno de Bélgica prohíbe a sus empleados utilizar DeepSeek

Gobierno de Bélgica prohíbe a sus empleados utilizar DeepSeek

El Gobierno ha pedido que todas las aplicaciones de este sistema de inteligencia artificial chino sean eliminadas de los dispositivos de trabajo de los empleados antes del 1 de diciembre. Sucede tras un análisis del Centro de Ciberseguridad de Bélgica se ha decidido prohibir preventivamente el sistema chino en los lugares de trabajo del Gobierno federal

shinjikari #1 shinjikari
"ChatGPT sí, que nos espíen los buenos"
Desideratum #3 Desideratum
#1 La verdad es que el succionapollismo extremo con los usanos que están demostrando algunos países es mucho más que vergonzante.
#5 Eukherio
#3 A mí todo lo de la politización de las IAs es un tema que siempre me ha hecho muchísima gracia. Antes de que llegase DeepSeek estaban todos los medios sacando artículos como locos en los que le daban todos sus putos datos a ChatGPT para que les ahorrase cinco minutos de trabajo. Después de que llegase DeepSeek empezaron a salir cientos de artículos insistiendo en que la privacidad era importante, que no le diésemos demasiada información, que tenían los servidores donde los tenían, que había…   » ver todo el comentario
#7 soberao *
#5 Cuando por ejemplo enseñas el código a una AI para que te lo "corrija", le estás dando a conocer ese código, la estás "entrenando" aunque sea codigo cerrado y secreto empresarial.
Lo mismo cuando metes una base de datos de tu empresa para que se haga cargo de responder en un chat o cualquier otra movida, que hay gente que quiere meter expedientes médicos para entrenar AI y que haga diagnósticos con lo que eso supone, porque una copia de ese archivo irá para la "nube" de la empresa detrás de esa AI.
#8 Eukherio
#7 Ya, si es que eso se supo desde el primer momento. Pero después ves a gente haciendo pruebas de edición de imágenes con Gemini con fotos personales que seguro que hasta tienen todos los medatados impolutos. Si es inseguro usar DeepSeek es inseguro usar ChatGPT y Gemini, porque vas a darle información confidencial a terceros y vas a mandar esa información a servidores de empresas en terceros países que harán lo que crean conveniente con ella.
#2 TusT
Relacionada:
OpenAI pide al gobierno de EEUU bloquear DeepSeek y otras IA de China : www.meneame.net/story/openai-pide-bloquear-deepseek-otras-ia-china
#4 TusT *
DeepSeek permite el uso de versiones en local,; Los desarrolladores pueden utilizar el modelo gratuitamente incluso sin conexión a internet y sin enviar datos.

Y si Europa exigiese que se utilice el modelo alojado en servidores europeos bajo las leyes europeas?
#6 AMartian
Efecto Streisand
#9 Tejinero
"Se ha decidido prohibir preventivamente" = No tenemos una sola prueba.
