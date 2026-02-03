edición general
El gobierno de Ayuso no destina dinero a un programa estatal que ayuda a víctimas de violencia de género a encontrar una vivienda

Del total de dinero que ofrece el Ministerio de Vivienda para diferentes propósitos - a través del Plan Estatal 2022-2025- las comunidades autónomas deben negociar y proponer cuánta cantidad va destinada a cada programa y aportar un mínimo de financiación. En este plan se incluye un programa de ayudas a las víctimas de violencia de género (número 3) que tiene como objetivo ofrecer una solución habitacional inmediata y adecuada para mujeres maltratadas, personas desahuciadas, sin hogar o en situación de especial vulnerabilidad.

2 comentarios
#2 Acabose
Pobrecita, la cantidad de críticas que recibe por su humilde ático o el disfrute de la finca de Rascafría, o la donación de otro piso por parte de su padre..... No da abasto a ayudarse a ella misma, como para estar ayudando al prójimo/a.
tul #1 tul
El dinero es todo para ella que es una autentica víctima del perro, del comunismo y de la eta
