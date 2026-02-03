El gobierno de Ayuso no destina dinero a un programa estatal que ayuda a víctimas de violencia de género a encontrar una vivienda

Del total de dinero que ofrece el Ministerio de Vivienda para diferentes propósitos - a través del Plan Estatal 2022-2025- las comunidades autónomas deben negociar y proponer cuánta cantidad va destinada a cada programa y aportar un mínimo de financiación. En este plan se incluye un programa de ayudas a las víctimas de violencia de género (número 3) que tiene como objetivo ofrecer una solución habitacional inmediata y adecuada para mujeres maltratadas, personas desahuciadas, sin hogar o en situación de especial vulnerabilidad.
| etiquetas: gobierno , cam , ayuso , programa , estatal , ayuda , victimas , viogen