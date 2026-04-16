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El Gobierno admite que no vigila el destino del dinero público en empresas como SAPA o Indra

El Gobierno reconoce que no supervisa el uso del dinero público que canaliza hacia empresas en las que participa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este reconocimiento se recoge en una respuesta parlamentaria en la que el Ejecutivo delimita funciones. Además, descarta tener conocimiento sobre las relaciones empresariales derivadas de operaciones financiadas con recursos públicos. La respuesta del Ejecutivo tiene lugar en un contexto de intervencionismo en empresas y de escrutinio sobre el control de fondos

| etiquetas: sepi , sapa , indra , dinero publico
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4 comentarios
3 1 2 K 17 actualidad
Gry #1 Gry
Pues igual no era mala idea hacerlo...
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powernergia #2 powernergia
Si lo dicen estos ya sabemos que es mentira.
2 K 41
#4 concentrado
Supongo que el PP estará contento con esta noticia, ya que siempre piden una disminución de las regulaciones y de los controles, el desmantelamiento de agencias anticorrupción (como ya han hecho en varias CCAA), etc. Ninguna crítica por ese lado.
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ehizabai #3 ehizabai
De dónde creeis que salen los dineros de los fichajes de la Real... :troll:
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menéame