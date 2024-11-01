Gobernadores demócratas advierten de que Trump podría usar al ejército para impedir las elecciones [en]

Los gobernadores demócratas avisan alarmados de que Trump puede tener planes para impedir las próximas elecciones con efectivos militares. J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, dice que Trump, al desplegar tropas en las ciudades «Tiene otros objetivos aparte de luchar contra el crimen». Quiere tomar el control de las elecciones de 2026 o impedirlas, afirmó Pritzker. Al posicionar tropas, Trump podría imponer su voluntad a las elecciones locales. Mientras desplegaba la Guardia Nacional también arremetía contra el voto por correo.