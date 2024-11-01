edición general
Gobernadores demócratas advierten de que Trump podría usar al ejército para impedir las elecciones [en]

Los gobernadores demócratas avisan alarmados de que Trump puede tener planes para impedir las próximas elecciones con efectivos militares. J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, dice que Trump, al desplegar tropas en las ciudades «Tiene otros objetivos aparte de luchar contra el crimen». Quiere tomar el control de las elecciones de 2026 o impedirlas, afirmó Pritzker. Al posicionar tropas, Trump podría imponer su voluntad a las elecciones locales. Mientras desplegaba la Guardia Nacional también arremetía contra el voto por correo.

7 comentarios
tricionide #3 tricionide
ya pretendio dar un golpe de estado y a diferencia de Bolsonaro ahi sigue
themarquesito #7 themarquesito
#3 Ahora ya ni le hará falta, el Tribunal Supremo básicamente le ha elevado a la categoría de emperador
OCLuis #5 OCLuis
Si una democracia no puede protegerse de esos ataques internos ni de esos individuos es porque es una democracia corrupta, que se ha doblegado al dinero y a los intereses o porque es una democracia inmadura.
#2 Robe7064
Dando ideas :roll:
azathothruna #6 azathothruna
Dan pena los demos de alla.
Se oponen a Trump de formas pateticas
