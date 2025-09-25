edición general
1 meneos
13 clics

Geopolítica de Intervisión 2025: el fracaso del poder blando de Putin

Vladimir Putin intentó resucitar a un muerto: el doble soviético de Eurovisión. Con muchos efectos especiales pero poca audiencia, este gran concurso de canciones, que combinaba actuaciones identitarias y reivindicaciones antioccidentales, reveló sobre todo los límites de la diplomacia cultural de Moscú. Cyrille Bret y Florent Parmentier nos ofrecen una inmersión en la dimensión musical del poder blando ruso.

| etiquetas: geopolítica , rusia , putin
1 0 0 K 14 politica
2 comentarios
1 0 0 K 14 politica
vicvic #2 vicvic
Un acto político para sus adeptos dedicado a su bloque, al cual - mal que le pese a unos cuantos meneantes ni hemos pertenecido ni perteneceremos jamás .

Pero bueno, ya podrían andar llorando más contra lo malos que somos en occidente que asesinando y robando a ucranianos
0 K 10
Tito_Keith #1 Tito_Keith
¿pero no habíamos quedado en que los concursos de música no eran políticos?
0 K 9

menéame