Geopolítica de Intervisión 2025: el fracaso del poder blando de Putin

Vladimir Putin intentó resucitar a un muerto: el doble soviético de Eurovisión. Con muchos efectos especiales pero poca audiencia, este gran concurso de canciones, que combinaba actuaciones identitarias y reivindicaciones antioccidentales, reveló sobre todo los límites de la diplomacia cultural de Moscú. Cyrille Bret y Florent Parmentier nos ofrecen una inmersión en la dimensión musical del poder blando ruso.