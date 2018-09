La gente realmente muere por perder su voluntad de vivir: nuevo estudio define "Give-Up-Itis" (ENG)

Por muy poco científico que parezca, "darse por vencido" es un término real utilizado para describir un fenómeno médicamente documentado pero poco comprendido en el que una persona que ha perdido la voluntad de vivir muere, a pesar de que no existe una causa fisiológica aparente.El hilo común de los casos de abandono es que se inicia durante una situación psicológicamente traumática que se siente inevitable. "La muerte psicógena es real. No es suicidio, no está relacionado con la depresión."