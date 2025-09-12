edición general
Genocidio en Gaza: 680.000 muertos (última estimación)

La cifra de muertos del genocidio en Gaza se revisa al alza: ya supera los 680.000, incluidos casi medio millón de niños.

Gry #4 Gry
Israel poniendo a The Lancet en la lista de organizaciones terroristas en 3, 2, 1...
#7 rekus
Por poner en contexto, ya que a cierto sector de Menéame solo le interesan estas cosas cuando siguen su línea editorial:

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), al menos 13 883 civiles han sido asesinados y 35 548 han resultado heridos en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 31 de julio de 2025.

ukraine.ohchr.org/en/Eighteen-Civilians-Killed-in-Renewed-Russian-Atta
Don_Pixote #9 Don_Pixote *
#7 Death toll in Israel’s war on Gaza surpasses 60,000

www.aljazeera.com/amp/news/2025/7/29/death-toll-in-israels-war-on-gaza

en.m.wikipedia.org/wiki/Gaza_genocide

La mayoría de las fuentes le quitan un cero a esta noticia sin fuentes.

Por poner en contexto, ya que a cierto sector de Menéame solo le interesan estas cosas cuando siguen su línea editorial
Feindesland #10 Feindesland
#6 #9 Es como los de los seis millones de judíos muertos en el Holocausto, que si lo dudas, te empapelan.

las cifras simpre son la misma historia.

:palm:
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#10 no me creo estimaciones que se multiplican x10 de un día para otro

Como no me creo una estimación de 6 millones que se basa básicamente en un censo de población pre and post guerra

Así que me quedaré con la etiqueta de sionista anti-semita :-D
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#13 Será la falta de espíritu genocida, no lo vi venir.
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Sobreestime lo genocidas que pueden llegar a ser los sionistas hace dos años estimé únicamente que no iban a dejar un sólo hospital en pie. No vi el bosque solo unos árboles.
ewok #13 ewok
#1 Lo infraestimaste, entonces.
A.more #2 A.more
Esto dicen los HDP del PP que impide el islamismo. La persona que esté de acuerdo con esto no es ni de derechas ni de izquierdas. Es simplemente un hijo de puta
ewok #14 ewok
#2 No creo que esto vaya de "islamismo".
Don_Pixote #15 Don_Pixote *
#11 bien , pero ya tenemos 60000
200000 (incluyendo heridos)
y 680000

Cuál me creo para no ser pro-Israel?

Hay que tener un poco de rigor con estas cifras, que no están contando palomitas
#17 chavi
#15 Todas ellas.

El tema no es la cuenta, si no que se cuenta y como se cuenta.

60000 son las victimas inmediatas e identificadas de los ataques
#3 mariopg
ni lanzando por sorpresa una bomba atómica en madrid matas medio millón de niños o_o
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#3 www.aljazeera.com/amp/news/2025/7/29/death-toll-in-israels-war-on-gaza creo que se han pasado con un 0

Me fío más de aljazeera
Keldon82 #11 Keldon82
#5 Yo me fío más de uno de los responsables del genocidio hasta hace unos meses.

www.meneame.net/story/nos-quitamos-guantes-ex-jefe-fdi-confirma-bajas-

Sólo tienes que pensar en la infraestructura que se necesita para llevar un conteo de forma fiable. En Gaza no hay ninguna. Apenas se pueden comunicar. Sin contar que si no hay nadie para contar las muertes esas muertes no existen oficialmente.
Fran_Ramos #6 Fran_Ramos
Solo es el 10% en comparación con los judíos que mataron en Alemania

Es un genocidito... :shit:
Malinke #8 Malinke
#6 porque está la tv e inrternet, si no, ya veríamos.
#18 chavi
#6 Solo es el 25% de los palestinos...
