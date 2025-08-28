La Generalitat Valenciana presenta una guía a los municipios para afrontar emergencias que, según el PSPV, ya existía

Se trata de la nueva guía de recomendaciones para ayuntamientos en la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos, que busca establecer una serie de criterios que sirvan de base a la autoridad competente a nivel municipal en materia de protección civil, según lo recogido en los diferentes planes de emergencia. La Conselleria de Emergencias la acaba de presentar, pero la diputada socialista Alicia Andújar afirma que se trata de algo que ya existía. Se llamaba Guía de Municipios Seguros y se presentó en marzo de 2023.