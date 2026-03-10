edición general
Geely responde a BYD con sus propias estaciones de 1.500 kW, que cargan un coche eléctrico en 7 minutos

La semana pasada BYD anunció su segunda generación de baterías Blade y el lanzamiento de sus cargadores a 1500 kW de potencia y el despliegue de 20.000 cargadores de este tipo para finales de año. Geely también cuenta con su propia red de carga. La compañía está desplegando cargadores capaces de entregar hasta 1.500 kW, los cuales están preparados para soportar una capacidad diaria de entre 50 y 60 vehículos, con una media de 50 kWh por sesión. Para reducir el impacto en la red local estos contarán con baterías de hasta 500 kWh de respaldo.

Desideratum #1 Desideratum *
Es evidente que China ha pillado velocidad sideral en el desarrollo de las baterías, así como con los procedimiento de carga ultrarrapida. Mostrando estar en otro nivel con respecto a la actual red de carga en los demás países del resto del mundo.

El futuro que se espera aquí dentro de unos años ya es presente.

Si al petroleo le da por mamonear de forma insistente en las inmediaciones de los 100 pavos por barril está claro que la transición a la movilidad eléctrica va a ser aún mucho más rápido de lo previsto. Muy a pesar de la industria automovilística gaseadora y a los fachas y terraplanistas del desarrollo eléctrico.
orangutan #2 orangutan
#1 Si, sólo falta tener el dinero para comprarse un coche eléctrico nuevo
#5 scalvo *
Bueno, toca esperar a comprar un coche eléctrico nuevo. Ni de coña es el momento ahora de hacerlo. Lo siento por los modelos actuales.
Lo que no sé es qué harán las compañías con su stock. Y los que ya tengan un coche eléctrico ahora, lo siento más, porque no podrán revender a precios razonables...

Aunque quizá podamos tener en breve buenos coches eléctricos actuales a muy buen precio de segunda mano... Voy guardando un par de miles.
#6 chocoleches
#5 La mayoría de modelos actuales soportan carga rápida (el Surf puede cargar de 10 al 80% en menos de media hora)

No tiene mucho sentido esperar nada. Yo tengo moto eléctrica hace tres años, seguro que ahora hay modelos mejores, más rápidos y con más autonomía, pero es que la mía va muy bien. En diez años, cuando la cambie, veremos.
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
Moreeeee!!!!  media
