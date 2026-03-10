Geely responde a BYD con sus propias estaciones de 1.500 kW, que cargan un coche eléctrico en 7 minutos

La semana pasada BYD anunció su segunda generación de baterías Blade y el lanzamiento de sus cargadores a 1500 kW de potencia y el despliegue de 20.000 cargadores de este tipo para finales de año. Geely también cuenta con su propia red de carga. La compañía está desplegando cargadores capaces de entregar hasta 1.500 kW, los cuales están preparados para soportar una capacidad diaria de entre 50 y 60 vehículos, con una media de 50 kWh por sesión. Para reducir el impacto en la red local estos contarán con baterías de hasta 500 kWh de respaldo.