Gabo Ferro - Soy todo lo que recuerdo  

Gabo Ferro es un cantautor, poeta e historiador argentino.

En 2009 dió a luz su quinto disco, titulado "Boca arriba", con 12 canciones entre las que se encuentra "Soy todo lo que recuerdo"; balada que se encarga de profundizar en los abismos personales, en el terror al dolor y en el valor de la verdad.

De su último paso por Montevideo, surge un videoclip para dicha canción, realizado con registros que van desde la calidez de la Sala Nelly Goitiño hasta la conmovedora Marcha por la Diversidad del 2012.