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El futuro industrial de China ya no depende de cuántas personas trabajan, sino de cuántos robots coordina su IA. Plantas oscuras, camiones autónomos y algoritmos que toman desiciones

China está dejando atrás el modelo de mano de obra masiva que definió el “Made in China”. En su lugar, despliega robots industriales, fábricas que funcionan casi sin luz y sistemas de inteligencia artificial capaces de coordinar miles de decisiones por minuto. El objetivo es claro: mantener su dominio manufacturero en un mundo donde la competencia ya no es salarial, sino tecnológica.

| etiquetas: futuro , industrial , china , depende , robots , ia
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4 comentarios
3 0 0 K 36 tecnología
aupaatu #3 aupaatu *
Y lo que marca la diferencia con el neoliberalismo y su neofeudalismo donde el beneficio se lo reparten la corte de patriotas y el futuro tecnologico les empbrecera y limitara sus derechos laborales al resto de la población.
Cosar de socializar perdidas y proyectos de guerras y destrución ,frente a socializar beneficios y ventajas de la tecnologia y la ciencia en el presente y futuro.
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#1 woke
China para los chinos, o mejor dicho, para sus robots.
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#2 woke *
El día que los robots realicen todas esas tareas que los locales no quieren, ¿cuál será la razón para dejar entrar inmigrantes?
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#4 UNX
Unos gobiernos optarán por repartir la riqueza, otros por guerras para reducir la población. Los primeros serán minoría.
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menéame