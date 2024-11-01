El futuro industrial de China ya no depende de cuántas personas trabajan, sino de cuántos robots coordina su IA. Plantas oscuras, camiones autónomos y algoritmos que toman desiciones

China está dejando atrás el modelo de mano de obra masiva que definió el “Made in China”. En su lugar, despliega robots industriales, fábricas que funcionan casi sin luz y sistemas de inteligencia artificial capaces de coordinar miles de decisiones por minuto. El objetivo es claro: mantener su dominio manufacturero en un mundo donde la competencia ya no es salarial, sino tecnológica.
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Cosar de socializar perdidas y proyectos de guerras y destrución ,frente a socializar beneficios y ventajas de la tecnologia y la ciencia en el presente y futuro.