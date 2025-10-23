edición general
2 meneos
15 clics
La fuga silenciosa que está paralizando la economía de Texas

La fuga silenciosa que está paralizando la economía de Texas

En el norte, donde los campos de algodón se extienden hasta el horizonte, los agricultores ya no esperan a los jornaleros. Han dejado cosechas enteras en el suelo. En las ciudades, los restaurantes cierran antes, los constructores postergan proyectos, y las facturas de horas extras se acumulan como nieve en invierno. La manufactura, antes el motor silencioso del crecimiento texano, ahora enfrenta paradas técnicas por falta de operadores calificados. El 10% de las plantas ha reducido turnos, y otro 9% ha dejado maquinaria inactiva.

| etiquetas: ee.uu. , texas , inmigración , empresas
2 0 0 K 26 Inmigración
2 comentarios
2 0 0 K 26 Inmigración
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que vuelvan a "importar" trabajadores de Africa, como hace 300 años.
0 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
Léase como si lo declamase Roy Batty.
0 K 12

menéame