·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10328
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10324
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5834
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5183
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4898
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
249
Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas
417
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
426
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
421
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza
551
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
9
clics
La 'fuga' de médicos valencianos a la privada casi se triplica en solo una década
Son al menos 6.600 y la mayoría ejerce a tiempo completo cuando antes lo habitual era compaginarlo con la pública. Relacionada: València: arranca la huelga indefinida hasta junio
www.meneame.net/m/actualidad/ojo-tienes-cita-medico-valencia-arranca-h
|
etiquetas
:
valencia
,
medicos
,
sanidad
8
2
1
K
110
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
1
K
110
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Matan, roban las casas, la reconstrucción, los profesores no cobran, nos quitan los médicos... son peor que la ETA
4
K
39
#4
josde
#1
Son el PP ya llevan décadas haciendolo
0
K
20
#6
tyrrelco
#1
Que son mucho peores que la ETA solo lo duda sus votantes, que dudan pero prefieren a sus hijos de puta.
0
K
10
#3
Laro__
Titular honesto: Aumento en el número de médicos colegiados en la Comunidad Valenciana que reportan ejercer en el sector privado entre 2016 y 2026.
Entradilla honesta: El número de médicos colegiados en Valencia que reportan ejercer en el sector privado se ha incrementado significativamente entre 2016 (2.575) y 2026 (6.669), según datos proporcionados por los colegios médicos provinciales. Una proporción creciente de estos profesionales trabaja exclusivamente en la sanidad privada, no
…
» ver todo el comentario
2
K
32
#5
Ludovicio
No es como si no fuese intencionado.
Se perjudica lo público a propósito para beneficiar a lo privado.
0
K
12
#7
VFR
Un hurra por la ministra y su estatuto
0
K
12
#2
janatxan
Hay un tope a eso, si el país va tan mal como pregonan algunos, la mayoría no tendrán dinero para pagarse una sanidad privada y por tanto hay un límite a la cantidad de profesionales que necesita ese tipo de sanidad, a no ser que el país no vaya tan mal
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Entradilla honesta: El número de médicos colegiados en Valencia que reportan ejercer en el sector privado se ha incrementado significativamente entre 2016 (2.575) y 2026 (6.669), según datos proporcionados por los colegios médicos provinciales. Una proporción creciente de estos profesionales trabaja exclusivamente en la sanidad privada, no
… » ver todo el comentario
Se perjudica lo público a propósito para beneficiar a lo privado.