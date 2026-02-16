edición general
10 meneos
9 clics
La 'fuga' de médicos valencianos a la privada casi se triplica en solo una década

La 'fuga' de médicos valencianos a la privada casi se triplica en solo una década

Son al menos 6.600 y la mayoría ejerce a tiempo completo cuando antes lo habitual era compaginarlo con la pública. Relacionada: València: arranca la huelga indefinida hasta junio www.meneame.net/m/actualidad/ojo-tienes-cita-medico-valencia-arranca-h

| etiquetas: valencia , medicos , sanidad
8 2 1 K 110 actualidad
7 comentarios
8 2 1 K 110 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Matan, roban las casas, la reconstrucción, los profesores no cobran, nos quitan los médicos... son peor que la ETA
4 K 39
josde #4 josde
#1 Son el PP ya llevan décadas haciendolo
0 K 20
#6 tyrrelco
#1 Que son mucho peores que la ETA solo lo duda sus votantes, que dudan pero prefieren a sus hijos de puta.
0 K 10
Laro__ #3 Laro__
Titular honesto: Aumento en el número de médicos colegiados en la Comunidad Valenciana que reportan ejercer en el sector privado entre 2016 y 2026.

Entradilla honesta: El número de médicos colegiados en Valencia que reportan ejercer en el sector privado se ha incrementado significativamente entre 2016 (2.575) y 2026 (6.669), según datos proporcionados por los colegios médicos provinciales. Una proporción creciente de estos profesionales trabaja exclusivamente en la sanidad privada, no

…   » ver todo el comentario
2 K 32
Ludovicio #5 Ludovicio
No es como si no fuese intencionado.

Se perjudica lo público a propósito para beneficiar a lo privado.
0 K 12
#7 VFR
Un hurra por la ministra y su estatuto
0 K 12
janatxan #2 janatxan
Hay un tope a eso, si el país va tan mal como pregonan algunos, la mayoría no tendrán dinero para pagarse una sanidad privada y por tanto hay un límite a la cantidad de profesionales que necesita ese tipo de sanidad, a no ser que el país no vaya tan mal :roll:
0 K 9

menéame