La fuerza del mar divide Cíes y Rodas desaparece  

Las mareas vivas son un fenómeno natural de origen astronómico que se produce cuando la fuerza gravitacional del Sol y la Luna actúan conjuntamente sobre los océanos, generando una mayor diferencia entre la pleamar y la bajamar, que en Cíes provocan un impacto considerable en el entorno natural. El Parque tuvo que cortar el acceso entre las dos islas, que quedó inundado. La corriente fue tan fuerte que superó el dique, la laguna y llegó hasta Rodas, que durante un tiempo llegó a desaparecer. Por un tiempo, Cíes volvieron a ser tres islas.