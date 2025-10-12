Un fuerte "nor’easter" está desatando vientos dañinos mientras se desplaza por la costa este de EE.UU

Una poderosa tormenta denominada nor’easter o sistema del noreste se está fortaleciendo mientras avanza por la costa del Atlántico medio y desata ráfagas de viento dañinas y lluvias intensas. La tormenta tiene una fuerza considerable mientras se desplaza lentamente hacia el norte y amenaza con interrumpir los vuelos en los principales aeropuertos del noreste y empujar el océano hacia las casas y las carreteras a lo largo de la costa del Atlántico medio.