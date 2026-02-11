Fue bonito mientras duró...

Abrí este sub porque me parecía un espacio neutro. Un espacio para tomar un respiro.

Nunca estuvo pensado para ganar nada (a excepción de la chorrada del retrato) era para abrir un pequeño hilo de diálogo sobre todo y nada en particular, algo inocuo.

Se que algunos usuarios os gustaba y lo siento mucho a mi también.

Pero al no respetarse la filosofía del sub, ni las normas e introducir preguntas de forma chabacana y fuera de lugar, prefiero bloquearlo ya que no hay forma de gestionar el asunto.

Así que lo siento muchísimo y paz entre los mundos...