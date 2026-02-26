edición general
Friedrich Hegel, filósofo: "Cien años de injusticia no hacen derecho"

Su nombre suele asociarse a conceptos densos como el “espíritu absoluto” o la “dialéctica”, pero detrás de su sistema hay una preocupación muy concreta: comprender cómo evoluciona la libertad en la historia y qué papel juegan el Estado, la ley y la conciencia individual en ese proceso. Muchas de las reflexiones de Hegel pueden aplicarse perfectamente a nuestros días. El pensador alemán lanzó una advertencia clara: la repetición de un abuso no lo convierte en legítimo.

