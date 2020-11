Francisco Umbral: retrato de un gran dandy y un gran farsante

La historia que hay detrás del retrato de Umbral, vista por la fotógrafa V. Iglesias. Umbral se consideraba un farsante por estar vivo, como escribió en Mortal y rosa: "He conocido la única verdad posible: la vida y la muerte de mi hijo –tan vivida previamente–, y sin embargo he optado o estoy optando por el engaño, por el autoengaño, de modo que seré inauténtico para siempre (…). No os creáis nada de lo que diga, nada de lo que escriba. Soy un farsante. El solo hecho de seguir vivos nos constituye en farsantes”.