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Francia da un paso hacia la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años; los legisladores aprueban el proyecto de ley (Inglés)

Los legisladores franceses han aprobado una ley que prohibiría a los menores de 15 años utilizar las redes sociales, una medida destinada a reducir el tiempo excesivo frente a la pantalla y a proteger la salud mental de los adolescentes. El proyecto de ley fue aprobado en la Asamblea Nacional por amplia mayoría y ahora se debatirá en el Senado antes de convertirse en ley.

| etiquetas: francia , redes , legislación
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3 comentarios
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Herumel #3 Herumel
Desconexión europea.
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Kleshk #1 Kleshk
¡Maldito Perro Sánchez!

A no, que es Macron
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kastanedowski #2 kastanedowski
No me creo nada que sea para " la seguridad" de nadie...

en 1988 habia profesores de matematicas protestando contra el uso de las calculadoras... y ahora se usan de manera normal  media
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menéame