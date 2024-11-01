Francia da un paso hacia la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años; los legisladores aprueban el proyecto de ley (Inglés)

Los legisladores franceses han aprobado una ley que prohibiría a los menores de 15 años utilizar las redes sociales, una medida destinada a reducir el tiempo excesivo frente a la pantalla y a proteger la salud mental de los adolescentes. El proyecto de ley fue aprobado en la Asamblea Nacional por amplia mayoría y ahora se debatirá en el Senado antes de convertirse en ley.