Francia se arriesga a saltar al vacío

Francia enfrenta una grave crisis política y financiera. El primer ministro François Bayrou ha anunciado una moción de confianza para el 8 de septiembre, que probablemente provocará la caída del Gobierno. El de Economía, Éric Lombard, advirtió de una posible intervención del FMI, aunque luego rectificó. Las medidas de austeridad propuestas, como eliminar festivos y congelar pensiones, han generado fuerte oposición. La falta de mayoría parlamentaria y el riesgo de nuevas elecciones sin solución clara agravan la situación, debilitando a Francia

#1 JanSolo
Pero para el 5% para armas de la OTAN si que hay.

¿Que queréis? ¿Pan o cañones?
mosfet #3 mosfet
#1 No entiendo tantas ansias por lamerle el escroto al zanahorio, sinceramente, ¿ visto lo visto no es mejor alejarnos de EEEUU o esque nos tienen cogidos por los huev@s y no tenemos voz ni voto? más que un amigo de verdad parece el abusón grandote de clase que te hace bulling, te quita el dinero del almuerzo y se come tu bocadillo.
Aergon #5 Aergon
#3 Los gobernantes europeos rinden pleitesía a yankees y sionistas por las mierdas que deben tener el mosad de ellos.
Romfitay #4 Romfitay
#1 Francia no está en la OTAN, no?
#7 JanSolo
#4 Hombre, no solo perteneciente sino que es uno de sus miembros fundadores.
Sinyu #9 Sinyu
#4 Se marchó pero volvió
#2 yarkyark
Y Alemania va por el mismo camino.
mosfet #6 mosfet
Vaya, sí que han salido noticias de esto que comentas, es verdad, ¿ puede que saliese algo de que el estado del bienestar en alemania ya no es posible ?, sí, ya he encontrado la noticia:

"Merz se abre a subidas de impuestos en Alemania: «El Estado del bienestar ya no es financieramente viable»"

gaceta.es/europa/merz-alerta-del-declive-economico-de-la-alemania-glob
Sinyu #10 Sinyu
#6 Si que parece una corriente de fondo, los partidos clasicos estan para imponer austeridad, la izquierda radical quiere poner impuestos a los ricos, la extrema derecha lo soluciona todo quitando dinero público con los immigrantes, y aquí los únicos que lo tienen claro son los fondos de inversión comprando deuda púbica. La pregunta del millón es que harán cuando el pago de los intereses de la deuda sea inasumible, en España ya es el tercer pago en volumen, y para poder-la pagar generan mas deuda.
mosfet #11 mosfet
#10 Eso mismo pienso yo muchas veces, hace años que vamos viendo como sube el importe de los intereses que tenemos que pagar, y no lo entiendo, es como un cuñado que como no llegaba nunca a fin de mes siempre andaba tirando de tarjetas, hasta que petó todo y perdió hasta el piso.
¿No hay países que estén peor que España para ver qué ocurre cuando sea inasumible el pago de los intereses ?
Yo pienso que cuando no se pueda seguir colapsará todo el sistema público de bienestar, y acabaremos como en tantos países de latinoamérica donde no hay servicios públicos, igual nos quedaremos sin pensiones, sin paro, sin ayudas, sin sanidad ni educación de calidad, etc.. me parece obvio que tendrán que empezar a recortar por algún sitio, en algún momento.
aupaatu #8 aupaatu *
Al vacío salto cuando se negó a reconocer que ni su partido ganó las elecciones ,ni tenía mayoría para formar un gobierno estable.
Y tiene toda la pinta que insistirá en su empeño.
Cuando gana la izquierda se les acaba la democracia la libertad y la fraternidad,a los neoliberales
