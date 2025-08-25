Francia se arriesga a saltar al vacío

Francia enfrenta una grave crisis política y financiera. El primer ministro François Bayrou ha anunciado una moción de confianza para el 8 de septiembre, que probablemente provocará la caída del Gobierno. El de Economía, Éric Lombard, advirtió de una posible intervención del FMI, aunque luego rectificó. Las medidas de austeridad propuestas, como eliminar festivos y congelar pensiones, han generado fuerte oposición. La falta de mayoría parlamentaria y el riesgo de nuevas elecciones sin solución clara agravan la situación, debilitando a Francia