Francia se arriesga a saltar al vacío

Francia enfrenta una grave crisis política y financiera. El primer ministro François Bayrou ha anunciado una moción de confianza para el 8 de septiembre, que probablemente provocará la caída del Gobierno. El de Economía, Éric Lombard, advirtió de una posible intervención del FMI, aunque luego rectificó. Las medidas de austeridad propuestas, como eliminar festivos y congelar pensiones, han generado fuerte oposición. La falta de mayoría parlamentaria y el riesgo de nuevas elecciones sin solución clara agravan la situación, debilitando a Francia
¿Que queréis? ¿Pan o cañones?
"Merz se abre a subidas de impuestos en Alemania: «El Estado del bienestar ya no es financieramente viable»"
¿No hay países que estén peor que España para ver qué ocurre cuando sea inasumible el pago de los intereses ?
Yo pienso que cuando no se pueda seguir colapsará todo el sistema público de bienestar, y acabaremos como en tantos países de latinoamérica donde no hay servicios públicos, igual nos quedaremos sin pensiones, sin paro, sin ayudas, sin sanidad ni educación de calidad, etc.. me parece obvio que tendrán que empezar a recortar por algún sitio, en algún momento.
Y tiene toda la pinta que insistirá en su empeño.
Cuando gana la izquierda se les acaba la democracia la libertad y la fraternidad,a los neoliberales