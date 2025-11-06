edición general
19 meneos
63 clics
Fran Perea se sincera sobre el daño que sufrió por apoyar a Zapatero en 2008: "Perdí contratos y a mis padres les costó el trabajo"

Fran Perea se sincera sobre el daño que sufrió por apoyar a Zapatero en 2008: "Perdí contratos y a mis padres les costó el trabajo"

Una decisión que le supuso un mal trago tanto a él como a sus padres. El malagueño fue víctima de una campaña de cancelación por su apoyo al proyecto político del PSOE y le costó oportunidades laborales. "Yo pensaba entonces que vivíamos en un país donde tú podías dar tu opinión sin que eso significase que alguien te hiciera la cruz" (..) Fran Perea ha confesado que perdió varios contratos con algunos ayuntamientos que optaron por prescindir de sus actuaciones musicales o teatrales por su ideología, además de la campaña de difamación que se ver

| etiquetas: fran perea , actor , zapatero , psoe , censura
16 3 0 K 382 actualidad
17 comentarios
16 3 0 K 382 actualidad
Comentarios destacados:    
loborojo #3 loborojo
Pero dice Pablo motos que la cultura de la cancelación es la suya que ya no puede decir guapaaaa! y enseña las tts! a las invitadas
4 K 69
BlackDog #9 BlackDog
#3 Reportado por Bulo
1 K 26
Estronciobarioyradio #13 Estronciobarioyradio
#9 jajajaja, venga hombre
0 K 6
BlackDog #15 BlackDog
#13 Donde ha dicho Pablo Motos enseñame las tetas a una invitada?
1 K 26
rob #2 rob
Eso fue en 2008. Imaginad qué pasaría ahora tal y como está el patio...
3 K 46
#6 Samaritan
1+1 son 7
3 K 41
Pacman #7 Pacman
#6 quien me lo iba a decir
1 K 15
#8 Samaritan
#7 Que era tan fácil
1 K 10
BlackDog #10 BlackDog
#8 Perder el trabajoooo
2 K 18
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Lo triste de España es que la gente cree que pierde contratos por política en lugar de por su capacidad para generar riqueza. Mwhahahaha :goatse:
1 K 30
#1 yokitolakaka
No perdimos mucho...
1 K 27
#5 Samaritan
En cambio, si eres del otro bando, te dan galardones y contratos.  media
2 K 22
Urasandi #14 Urasandi
#5 Este verano estuve mirando la lista de actuaciones públicas de Taburete y quien tenía la alcaldía de ese pueblo. Correlación no indica causalidad, pero...
0 K 11
Torrezzno #11 Torrezzno
Dicen que esta canción se la dedicó a ZP:

Hoy al llegar de madrugada
He escuchado que llorabas
Sin saber que estaba allí
Y yo sin decirte una palabra
Te he besado en la cara
Y he fingido no escucharte murmurar  media
0 K 20
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Menos mal que todo habia sido un sueño.
m.youtube.com/watch?v=JmP89cIGJZM
0 K 20
vviccio #16 vviccio
Al final Mariló Montero tenía razón
0 K 13
Malinke #17 Malinke *
Haber apoyado al PP, eso es inversión segura.
0 K 11

menéame