Fran Perea se sincera sobre el daño que sufrió por apoyar a Zapatero en 2008: "Perdí contratos y a mis padres les costó el trabajo"

Una decisión que le supuso un mal trago tanto a él como a sus padres. El malagueño fue víctima de una campaña de cancelación por su apoyo al proyecto político del PSOE y le costó oportunidades laborales. "Yo pensaba entonces que vivíamos en un país donde tú podías dar tu opinión sin que eso significase que alguien te hiciera la cruz" (..) Fran Perea ha confesado que perdió varios contratos con algunos ayuntamientos que optaron por prescindir de sus actuaciones musicales o teatrales por su ideología, además de la campaña de difamación que se ver
| etiquetas: fran perea , actor , zapatero , psoe , censura
