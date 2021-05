¿Fracaso de la legalización en Canadá? El país tiene un excedente de marihuana sin vender de 1.1 mil millones de gramos

No todo lo que reluce es oro. Parece que el plan de legalización en Canadá está saliendo rana. Van 3 años desde que se legalizara la hierba en el país norteamericano y las cifras no auguran buenos presagios. Igual que sucedió con la fiebre del oro en 1850, las buenas noticias desaparecieron pronto: hoy un 75% de los consumidores en Canadá compra en el mercado negro. Los precios de la hierba al por mayor se han desplomado un 17% desde que New Leaf comenzó a explotar el país canadiense. Esto ha mantenido los márgenes de beneficio muy bajos