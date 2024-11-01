Fotos del genocidio de Gaza en el Thyssen para despertar conciencias

El Thyssen, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) y el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) presentan ‘Gaza a través de sus ojos’, una exposición que reúne una treintena de fotografías tomadas por fotoperiodistas que, desde octubre de 2023, documentan la vida en Gaza bajo el asedio sionista.